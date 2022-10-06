Сеул, , 00:39 — REGNUM КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентства Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи

Ракета tpsdave

По информации журналистов, речь идет о «неустановленной баллистической ракете».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Серверная Корея также запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан.

Читайте ранее в этом сюжете: Авианосец США «Рональд Рейган» вернётся в Японское море из-за пусков КНДР