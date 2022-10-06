6 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили решение ОПЕК+ рекомендовать участникам сделки снижать добычу нефти на два миллиона баррелей в стуки.

Тимур Кондратьев, , 09:45 — REGNUM Информация, согласно которой министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) согласовал рекомендацию участникам сделки сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 6 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

В итоге мы имеем на руках ситуацию, которая очень походит на то, что Америку, в чьих планах было задушить российскую экономику, введя против неё сначала санкции, а теперь назначить потолок цен на её нефть, развели словно младенца. Оказалось, что у России есть мощные рычаги влияния, которые позволят ей регулировать нефтяные цены на мировых рынках и пополнять бюджет в необходимых количествах, даже продавая топливо сильно ограниченному количеству покупателей.

«Не надо печалиться — вся жесть впереди», — предрекает Батыр Ш.

Многие пользователи уверены, что скоро мы увидим, как цены на нефть пробивают не только американский потолок, но и исторический.

«Вот и славненько. Нечего нефть разбазаривать по богатым, да по дешёвке», — пишет Мари М.

«Цены вверх полетят у буржуев. Может, под шумок и пятую колонну зачистить, ЦБ, наконец, национализировать», — считает Олег Г.

«Вообще шикардос. Россия не будет продавать нефть тем, кто введёт потолок цен, а цены сейчас взлетят, что нивелирует наши потери от продажи на других рынках», — указывает Сергей Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что планы США по взятию России нахрапом пали, поскольку Байден не учёл, что ОПЕК+ как организация, чьими представителями по большей части являются представители арабского мира, требует к себе тонкого подхода.

«Дед Байден сильно разочарован. Обещает распечатать 10 млн баррелей, а ОПЕК+ в день будет сокращать по два миллиона баррелей. Так что 10 млн ничего не будут решат уже через пять дней. Да и у США уже не осталось стратегических резервов, где-то меньше половины находится в хранилищах. Видимо, точно дед станет хромой уткой в ноябре», — подозревает Анна С.

«У Белого дома судороги и паника. Как так-то? Мы тут ограничения на цену нефти устанавливаем, а они ставят нам палки в колёса!» — отметил Виталий Ч.

«Байден сейчас там истерит по этому поводу. Зато теперь не будет так громко разговаривать», — считает Ян Д.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что Америка прогадала, взорвав газопроводы на дне Балтийского моря, намереваясь тем самым полностью обрубить доступ России к шальным деньгам, которые возникали благодаря продаже невероятно дорогого газа европейским клиентам.

«Ну что, янки, вот и ответка за подрыв наших «Северных потоков». Быстрее несите Байдену таблетки! Да, и потолок цен там тоже установить не забудьте, чтобы потом его с реактивной скоростью пробить головой», — написал Святослав С.

Нашлись и те, кто уверены, что нынешнее решение ОПЕК+ можно заслуженно считать успехом российской внешней политики.

«Я честно не понимаю, как Путин всё это проворачивает. Как он одним действием перечеркивает все действия соперников», — удивляется Юлия П.

«Вот и пригодились нам подвязки в ОПЕК+. Все планы США ждёт полный крах. Россия будет одним из центров силы, а все, у кого нет ресурсов, будут нас слушаться», — пишет Валентин С.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 5 октября агентство Reuters опубликовало материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ согласовал рекомендацию участникам сделки сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.