Равенна, Италия, 6 октября, 2022, 00:32 — ИА Регнум. В Италию 5 октября прибыло судно Lady Zehma, а в Китай — судно SSI Invincible II, оба с грузом продовольствия с территории б. УССР, временно контролируемой киевскими нацистами. Это следует из данных сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Ячмень

В настоящее время Lady Zehma ожидает швартовки на якорной стоянке в порту Равенны, а SSI Invincible II пришвартовался в китайском порту в городском округе Дунгуань в провинции Гуандун.

Оба судна в конце августа вышли из порта Черноморска, расположенного на территории б. УССР, временно контролируемой Киевом. На борту Lady Zehma находится 3 тыс. тонн кукурузы, на борту SSI Invincible II — 49,5 тыс. тонн ячменя. Их выход был одобрен Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, ООН предупреждает, что около 5,7 млн пакистанцев, переживших наводнение, столкнутся с серьёзным продовольственным кризисом в ближайшие три месяца.