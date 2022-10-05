Гватемала, 6 октября, 2022, 00:31 — ИА Регнум. Пикап с пассажирами упал в пропасть глубиной 250 метров в Гватемале, сообщает газета La Hora.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Сообщается, что ДТП произошло в департаменте Чикимула возле границы с Гондурасом. По предварительной версии, у пикапа отказали тормоза, из-за чего автомобиль вылетел за пределы дороги. В результате ДТП погибли 17 человек, еще 13 получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что всего пикап перевозил 35 человек. Водителя транспортного средства уже задержали. Газета не исключает, что ему могут предъявить обвинения уже в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября пассажирский автобус упал в ущелье на севере Индии. В результате ДТП погибли не менее 22 человек, еще 20 получили различные травмы.