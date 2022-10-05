Нью-Йорк, США, 6 октября, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН должен усилить санкции против КНДР в ответ на недавние ракетные испытания Северной Кореи, заявила постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд 5 октября на заседании СБ ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По ее словам, нельзя рассматривать смягчение рестрикций, а следует срочно переходить к усилению санкционного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Пхеньян отказаться от северокорейских ядерной и ракетной программ.