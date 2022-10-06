Нью-Йорк, США, , 00:10 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 5 октября умеренным снижением. Больше других потерял Nasdaq.

Фондовая биржа США Rafael Matsunaga

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 42,45 пункта (0,14%), до уровня 30 273,87 пункта. S&P 500 подешевел на 7,65 пункта (0,20%), до уровня 3783,28 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 27,77 пункта (0,25%), до уровня 11 148,64 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,51 (1,75%), до уровня $88,03 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 4 октября ростом на фоне снижения доходности десятилетних гособлигаций.

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