Тбилиси, 6 октября, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Российские граждане, прибывшие в последнее время в Грузию, могут ликвидировать дефицит квалифицированных кадров в стране, сообщает 5 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

Из-за высокого уровня эмиграции из Грузии грузинские компании испытывали постоянную нехватку квалифицированных работников. Но сейчас эта нехватка может быть нивелирована за счёт жителей России. Сейчас российские граждане пытаются найти постоянную работу в строительстве, на транспорте, в сфере общественного питания.

Наиболее востребованными являются те направления, где языковой барьер не вызовет проблем у российских граждан. Возросший спрос на рабочие места является лишь доказательством того, что так называемые туристы даже не думают покидать страну, считает телеканал. Правительство не видит ничего опасного в этой тенденции, равно как и в массовом притоке граждан России.

Напомним, что с 21 сентября в Грузию прибыло значительное количество российских граждан.