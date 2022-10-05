Мадрид, 5 октября, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Шахтер» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 минимально уступил мадридскому «Реал». Основное время встречи, проходившей в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилось со счетом 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч на 13-й минуте встречи забил 21-летний нападающий сборной Бразилии Родриго — 1:0. Через 15 минут Винисиус Жуниор удвоил преимущество хозяев, замкнув передачу Родриго — 2:0. В конце первого тайма Александр Зубков сократил отставание «Шахтера» в счете – 2:1.

Статистика матча («Реал»/ «Шахтер»)

Удары 34/11

Удары в створ 13/3

Владение 57%/43%

Нарушения 6/13

Угловые 10/1

Составы команд:

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Вальверде, Тчуамени (Камавинга, 75’), Винисиус, Бензема, Родриго (Асенсио, 80’).

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Конопля, Степаненко (Траоре, 88’), Судаков (Джурасек, 88’), Швед (Петряк, 67’), Мудрик, Бондаренко, Зубков (Сикан, 67’).

«Реал», одержав третью победу подряд и набрав девять очков, укрепился на первом месте в турнирной таблице группы F. «Шахтер» с четырьмя очками остался на второй позиции.