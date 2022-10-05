Манчестер, Великобритания, 5 октября, 2022, 23:50 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 разгромил датский «Копенгаген» со счетом 5:0.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

На седьмой минуте встречи 22-летний таранный форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд открыл счет, замкнув передачу Жоау Канселу — 1:0. Через 25 минут Холанд оформил дубль и удвоил преимущество «горожан». В конце первой половины защитник сборной Грузии Давид Хочолава срезал мяч в свои ворота — 3:0. В дебюте второго тайма Рияд Марез ударом с одиннадцатиметровой отметки довел счет до разгромного – 4:0. На 77-й минуте вышедший на замену Хулиан Альварес забил пятый мяч «Манчестер Сити» — 5:0

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Гомес, Ляпорт, Диаш, Канселу (Льюис, 57’), Гюндоган, Грилиш, Силва (Уилсон-Эсбранд, 66’), Марез, Альварес, Холанд (Палмер, 46’).

«Копенгаген»: Грабара, Дикс (Анкерсен, 66’), Вавро, Хочолава, Кристансен, Классон (Мукаиру, 66’), Лерагер (Соренсен, 79’), Стаменич, Йоханнессон, Дарами (Харальдссон, 56’), Карамоко (Йенсен, 46’).

После трех сыгранных туров «Манчестер Сити» с тремя победами и девятью набранными очками занимает первое место в турнирной таблице группы G. «Копенгаген», набрав лишь одно очко, располагается на последней позиции.