Вашингтон, 5 октября, 2022, 23:51 — ИА Регнум. В США России присвоен статус чудовища, которое необходимо уничтожить, сообщил 5 октября посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он пояснил, что на сегодняшний день Вашингтон заморозил все сферы взаимодействия с Москвой, и при этом никто даже не говорит о стабилизации отношений с Россией.

«В Вашингтоне сегодня никто не говорит о стабилизации и развитии двусторонних отношений. Россия здесь однозначно приобрела статус противника, одного из тех самых монстров, которых надо уничтожать… В настоящее время заморожены все сферы взаимодействия», — сказал Антонов.