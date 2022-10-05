Черкесск, , 23:48 — REGNUM Мнимыми патриотами, использующими сегодняшнюю международную ситуацию, назвала Международная Черкесская Ассоциация в своём заявлении от 5 октября организаторов движения «Свободная Черкесия».

В документе отмечается по поводу недавно объявившегося на You-Tube движения: «мнимые патриоты черкесского народа, сбежавшие за границу политиканы, прилагают немалые усилия по дестабилизации обстановки не только в республиках Северного Кавказа и стране, но в разных государствах мира».

«С самого начала российской специальной военной операции интернет заполонили провокационные и откровенно фейковые материалы», — заявили в ассоциации.

Понятна причина, отмечают авторы: это панических страх киевского режима и его хозяев перед кавказскими воинами и их соратниками из других регионов большой России.