Минск, , 01:43 — REGNUM В Белоруссии продолжает сокращаться объëм продаж новых автомобилей. Однако растут поставки, которые называют «параллельным импортом», также выросло количество предложений от посредников. Об этом говорит Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Официальный автомобильный рынок новых легковых автомобилей в сентябре 2022 года рухнул в 10 раз по сравнению с сентябрем 2021 года, и составил всего 374 автомобиля, что на 90,4% меньше сентября 2021 года.

С начала лета лидером продаж является марка Geely. В сентябре было реализовано 115 автомобилей этого бренда. По итогам 9 месяцев 2022 года на рынке лидирует марка LADA — с результатом 3573 автомобилей.

При этом в БАА отметили, что речь идëт именно об официальном автомобильном рынке — то есть поставки машин от завода дилерам.

«В период санкций и постепенного ухода с рынка (или временной «заморозки» деятельности) большинства марок очевидно, что львиная доля нынешних продаж новых (или почти новых, с небольшим пробегом) автомобилей — это те поставки, которые мы называем параллельным импортом, которые закупаются уже по другим каналам и привозятся в Белоруссию с усложнëнной логистикой и другим ценообразованием. Количество таких поставок может в разы превышать официальные. И реальный объем рынка может быть и в два-три раза выше», — отметили в БАА.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Белоруссии продали всего 542 авто. Это на 295 меньше, чем в июле, и на 83,9% меньше, чем в августе 2021-го.