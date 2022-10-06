Минск, , 01:41 — REGNUM Коллективный Запад при помощи киевского режима осуществляет агрессию против России как части Союзного государства. Об этом заявил посла России в Белоруссии Борис Грызлов на форуме по безопасности и сотрудничеству в Светлогорске Калининградской области. Стенограмму опубликовало российское посольство в Минске.

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Грызлов напомнил, что в рамках Союзного государства создана и функционирует единая группировка войск.

«Вместе с тем мы ценим ту поддержку, которую Республика Белоруссия оказывает нашей стране в рамках специальной военной операции, участвуя в обеспечении работы единой системы ПВО и осуществляя патрулирование границ Союзного государства, включая его западный периметр», — сказал Грызлов.

Посол также заявил, что на территории Белоруссии имеются новейшие образцы российского ракетного вооружения.

«При необходимости — в полном соответствии с союзническими обязательствами и международным правом — Россия готова отстаивать суверенитет Белоруссии всеми доступными средствами. Безопасность республики гарантирована в том числе и «ядерным зонтиком», — заверил Грызлов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по военной безопасности 4 октября заявил, что Белоруссия участвует в специальной военной операции на территории б. УССР.