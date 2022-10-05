Москва, , 23:43 — REGNUM Ракетные пуски, которые производит Северная Корея, спровоцированы военной активностью США и их сателлитов в этом регионе, заявила 5 октября на заседании Совбеза ООН заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заседание было посвящено последнему ракетному запуску с территории КНДР.

«В последние месяцы ситуация вокруг Корейского полуострова имеет опасную тенденцию к обострению. США и их союзники в регионе возобновили с августа масштабную военно-тренировочную деятельность», — сказала Евстигнеева.

«Очевидно, что ракетные пуски Пхеньяна являются следствием проводимой вокруг этой страны недальновидной конфронтационной военной активности Соединенными Штатами Америки, которая бьет как по их же партнерам в регионе, так и по ситуации в Северо-Восточной Азии в целом», — добавила заместитель постпреда России при ООН.

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