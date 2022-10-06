Минск, , 01:39 — REGNUM Полетная программа из Минска в Анталью продлена до весны 2023 года. Об этом сообщил Республиканский союз туристических организаций (РСТО).

Самолет albert22278

По окончании активного сезона, чартер «Белавиа» из белорусской столицы в Анталью будет летать с 11 ноября по субботам. Продолжительность туров — 7,14,21 и 28 ночей.

«В конце осени и зимой погода в Турции очень мягкая — тепло и солнечно (12−16 градусов), лишь изредка проходят кратковременные дожди. Летом туристы летят в Анталью ради пляжного отдыха, зимой — дышать морским воздухом, гулять, купаться в бассейнах, посещать спа-центры и ездить на экскурсии», — пишет РСТО.