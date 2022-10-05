Минск, 6 октября, 2022, 01:37 — ИА Регнум. В Белоруссии с начала года организации уволили 496 тысяч человек, а приняли — на 70,5 тысячи меньше. Об этом сообщает Белстат.

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Тем временем дефицит работников в целом по стране превышает 100 тысяч человек.

В статистике по принятым и уволенным не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

В августе организации отдали трудовые книжки 94,3 тысячи человек, а приняли на работу — 80,7 тысячи.