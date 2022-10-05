Тбилиси, 6 октября, 2022, 01:35 — ИА Регнум. В Тбилиси прошла торжественная церемония вручения национальной премии «Лучший учитель года», сообщает 5 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Победителем стал учитель английского языка из села Мекеидзееби Хулойского муниципалитета Аджарской автономной республики Роланд Шавадзе.

Обладатель гран-при получит 15 000 лари (около $5 000) от фонда «Гудавадзе-Патаркацишвили». Учителя, вошедшие в первую десятку, получат награды от «Либерти-банка».

Примечательно, что на церемонии в качестве почётного гостя присутствовала посол США в Грузии Келли Дегнан, которая сфотографировалась с победителем.