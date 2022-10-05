Брюссель, , 23:30 — REGNUM Специальный представитель ЕС по диалогу Сербии и Косово Мирослав Лайчак 4 октября провел встречу с заместителем генерального секретаря НАТО румыном Мирчей Джоанэ и послами стран ЕС при НАТО.

Зограб Мнацаканян (справа) и Мирослав Лайчак

Как сообщил сам Лайчак на своей странице в социальной сети, стороны обсудили политическую обстановку в регионе Западные Балканы и диалог Сербии и Косово.

Ранее политик провел встречу по этому вопросу с главным дипломатическим советником канцлера Германии Олафа Шольца Йенсом Плотнером в Берлине.

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