Донецк, 5 октября, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Боевики киевского режима вечером 5 октября вновь обстреляли из гаубиц Донецк, Макеевку и Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR

В частности, ВСУ выпустили пять 155-мм снарядов по Донецку, три 155-мм снаряда по Макеевке и четыре снаряда того же калибра по Горловке.

Обстрелы были зафиксированы с 21:40 до 22:28 мск.

Огонь вёлся с направлений Красногоровки, Орловки и Курдюмовки, оккупированных боевиками ВСУ.