Печ, Сербия, 5 октября 2022, 23:22 — REGNUM Бывший командир Армии освобождения Косово Дели Лека 4 октября в возрасте 54 лет скончался в лифте собственного дома в косовском Пече в возрасте 54 лет.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, полиция расследует обстоятельства смерти Леки. Тело бывшего военного было передано экспертам судебной медицины.
Напомним, четверо членов руководства Армии освобождения Косово обвиняются Специальным трибуналом по Косово в преступлениях против человечности, пытках, похищениях и убийствах свыше 200 человек, в том числе албанцев.
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