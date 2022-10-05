Печ, Сербия, 5 октября, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Бывший командир Армии освобождения Косово Дели Лека 4 октября скончался в лифте собственного дома в косовском Пече в возрасте 54 лет.

Arbenllapashtica Приштина, Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, полиция расследует обстоятельства смерти Леки. Тело бывшего военного было передано экспертам судебной медицины.

Напомним, четверо членов руководства Армии освобождения Косово обвиняются Специальным трибуналом по Косово в преступлениях против человечности, пытках, похищениях и убийствах свыше 200 человек, в том числе албанцев.