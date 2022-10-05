Сватово, ЛНР, 5 октября, 2022, 23:16 — ИА Регнум. ВСУ сосредоточили значительные силы в районе Кременной и Сватово (ЛНР) и завершили перегруппировку, сообщил 5 октября в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский.

Александр Погожев ИА REGNUM Сватово

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«Силы крупные, много техники, в том числе «Цезари». Основная масса техники — новые бронемашины западного и турецкого производства», — рассказал Куликовский.

Он предполагает, что основной целью атаки будет Сватово, а наступление начнется не позднее 6 октября.

Ранее представители руководства ЛНР сообщили, что киевские войска стягивают натовское вооружение и боевиков к Сватово и Кременной, при этом отметив, что ситуация «тревожная, но контролируемая».