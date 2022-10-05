Милан, Италия, 5 октября, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что клуб намерен продлить контракт с 23-летним нападающим сборной Португалии Рафаэлем Леау.

Onzemondial.com Рафаэл Леау

«Мы хотим продлить контракт Рафаэла Леау, поскольку я думаю, что мы лучший клуб, который может помочь его росту. Конечно, нам все еще предстоит провести переговоры с достичь соглашения. Также мы хотим продлить контракты Беннасера и Калюлю», — цитирует Мальдини итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

За «Милан» Леау выступает с 1 августа 2019 года после перехода из «Лилля» за 29,5 миллиона евро. Действующее соглашение португальца с «россонери» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне на счету Рафаэла Леау 10 (4+6) очков по системе гол+пас в девяти матчах за «Милан» во всех турнирах.