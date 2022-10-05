Москва, , 23:15 — REGNUM 28-летний российский голкипер московского «Спартака» Александр Селихов ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

Александр Селихов Антон Зайцев

«Скоро узнаем, будет ли продлен мой контракт со «Спартаком». В ближайшее время», — цитирует Селихова издание РИА Новости.

Действующее соглашение Селихова с «красно-белыми» рассчитано до 31 декабря 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 Александр Селихов принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата, в которых пропустил девять мячей. Три раза голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.