Тбилиси, 6 октября 2022, 01:18 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие первом саммите европейского политического содружества, сообщает 5 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».
Саммит, инициированный Европейским союзом, состоится 6−7 октября в Праге. Гарибашвили вместе с европейскими лидерами будет участвовать в тематических дискуссиях высокого уровня, запланированных в формате круглого стола.
В грузинскую делегацию, возглавляемую премьер-министром, также входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.
В саммите примут участие главы 27 государств-членов ЕС и 17 так называемых «государств-партнёров».
Напомним, что вступление в ЕС является одной из основных задач внешней политики Грузии.