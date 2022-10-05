Тбилиси, 6 октября, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в первом саммите европейского политического содружества, сообщает 5 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

Саммит, инициированный Европейским союзом, состоится 6−7 октября в Праге. Гарибашвили вместе с европейскими лидерами будет участвовать в тематических дискуссиях высокого уровня, запланированных в формате круглого стола.

В грузинскую делегацию, возглавляемую премьер-министром, также входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.

В саммите примут участие главы 27 государств — членов ЕС и 17 так называемых государств-партнёров.

Напомним, что вступление в ЕС является одной из основных задач внешней политики Грузии.