Осло, , 01:27 — REGNUM Получить Нобелевскую премию мира в этом году имеют большие шансы экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Такое мнение высказал глава Института исследования мира (Осло) Хенрик Урдал.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская (сс) Witalii

«Светлана Тихановская сыграла ведущую роль в ненасильственном противостоянии Александру Лукашенко и белорусским властям, призывая как к честным выборам, так и к прекращению насилия в отношении участников демонстраций против злоупотреблений действующего режима. И за свою конкретную роль в кампании за демократию в Белоруссии, и за роль номинального лидера продемократического движения в Белоруссии Тихановская была бы достойным лауреатом Нобелевской премии мира», — заявил Урдал.

Как сообщало ИА REGNUM, лауреат Нобелевской премии мира этого года будет объявлен 7 октября.