Осло, 6 октября, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Получить Нобелевскую премию мира в этом году имеет большие шансы экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Такое мнение высказал глава Института исследования мира (Осло) Хенрик Урдал.

(сс) Witalii Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская

«Светлана Тихановская сыграла ведущую роль в ненасильственном противостоянии Александру Лукашенко и белорусским властям, призывая как к честным выборам, так и к прекращению насилия в отношении участников демонстраций против злоупотреблений действующего режима. И за свою конкретную роль в кампании за демократию в Белоруссии, и за роль номинального лидера продемократического движения в Белоруссии Тихановская была бы достойным лауреатом Нобелевской премии мира», — заявил Урдал.

Как сообщало ИА REGNUM, лауреат Нобелевской премии мира этого года будет объявлен 7 октября.