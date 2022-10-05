Кременная, 5 октября 2022, 23:10 — REGNUM Гражданские лица «массово покинули» Кременную (ЛНР), сообщил 5 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.
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«Администрация, больница эвакуированы, магазины закрыты. Наш гарнизон усилен. Противник в готовности, его перегруппировка завершена», — рассказал военкор.
Ранее представители руководства ЛНР сообщили, что киевские войска стягивают натовское вооружение и боевиков к Сватово и Кременной, при этом отметив, что ситуация в городе «тревожная, но контролируемая».