Кременная, ЛНР, 5 октября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Гражданские лица «массово покинули» Кременную (ЛНР), сообщил 5 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

Александр Погожев ИА REGNUM Памятный знак советским воинам — работникам мебельной фабрики. Кременная, ЛНР

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«Администрация, больница эвакуированы, магазины закрыты. Наш гарнизон усилен. Противник в готовности, его перегруппировка завершена», — рассказал военкор.

Ранеепредставители руководства ЛНРсообщили, что киевские войска стягивают натовское вооружение и боевиков к Сватово и Кременной, при этом отметив, что ситуация в городе «тревожная, но контролируемая».