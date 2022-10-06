6 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление врио главы ДНР о том, что ситуация на краснолиманском направлении стабилизируется.

Светлана Рыбина, , 09:39 — REGNUM Заявление врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что ситуация на краснолиманском направлении в ДНР стабилизируется, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 5 октября в социальной сети «ВКонтакте».

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Пушилин отметил, что краснолиманское направление на данный момент является самым сложным участком фронта, но ситуация снижает свой накал, а линия соприкосновения стабилизируется. Несмотря на это, нельзя сказать, что под Красным Лиманом тишь да гладь. Противник не оставляет попыток прощупывать оборону российской армии. Сейчас Вооруженные силы РФ выстраивают линию обороны, строят укрепления и намерены стоять насмерть, чтобы не дать нацистам продвинуться вглубь территории России.

«Ну, это радует! А то ВСУ, видимо, бесятся, потому что предвкушают своё поражение», — предполагает Антон Б.

Многие пользователи рады услышать от врио главы ДНР о том, что ситуация на краснолиманском направлении наконец-то стабилизировалось, потому что у многих остались опасения, что враг не остановится, а продолжит осуществлять наступательные действия в направлении Российской Федерации.

«Людей катастрофически не хватает. Всё держится на одном лишь боевом духе наших героических бойцов», — считает Маша Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что об освобождении Красного Лимана пока что речи не идёт, поскольку российские солдаты окапываются вдоль новой линии соприкосновения.

«Это значит, что скоро Красный Лиман наша армия освободит от фашистской оккупации?» — спрашивает Богдан Г.

«Что означает слово стабилизация в контексте нынешней ситуации? Является ли стабильным, что Красный Лиман под нацистами? Это нормально, так и задумано было? Российские территории отдаём врагу», — пишет Никита П.

Часть людей верит, что после того как наши парни сумеют вгрызться в землю на новых позициях, у нас возникнет возможность увидеть, как Вооружённые силы РФ будут готовиться к новым наступательным действиям, в том числе и с целью освобождения Красного Лимана.

«Значит, скоро наша армия вернет контроль над Лиманом и прогонит оттуда последователей Бандеры», — поделилась своим мнением Елизавета Г.

Ряд пользователей не хочет слышать успокоительных слов от представителей российской власти, граждане хотят знать хоть и горькую, но правду о ситуации на фронте.

«Пушилин разве военный, чтобы такое заявлять? Когда наши генералы уже ответственно начнут говорить об обстановке? И не просто говорить, а нести ответственность за свои слова!» — интересуется Ольга В.

Глава ДНР Денис Пушилин Дарья Драй © ИА REGNUM

«Никто не рассказывает прямо, что на самом деле происходит! Нападаем — отходим, опять будем отвоёвывать. А ведь, между прочим, каждый день теряем территории! Свои, российские!» — указывает Зарина Б.

Нашлись и те, кто уверены, что ситуация кардинальным образом изменится после прихода на позиции российских резервистов.

«Надо дождаться мобилизованных. Воевать в меньшинстве — это бесперспективно совершенно. Совсем скоро ситуация кардинально поменяется в лучшую для нас сторону», — уверен Максим К.

«Не так уж долго осталось до конца киевского режима. Ибо, судя по тому, что говорят военные эксперты, Европа и Штаты потихоньку Киев начинают сливать, к тому же наши мобилизованные парни скоро пойдут в бой. Будет жарко», — пишет Станислав С.

Частичная мобилизация администрация Бузулука

Напомним, 5 октября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» заявил о том, что ситуация на краснолиманском направлении в ДНР стабилизируется.