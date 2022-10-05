Брюссель, , 23:15 — REGNUM Евросоюз намерен запустить с 17 октября программу обучения новых боевиков для киевского режима, заявил 5 октября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я надеюсь, что на следующем заседании Совета ЕС по международным делам 17 октября мы сможем официально запустить нашу тренировочную миссию для вооружённых сил [киевского режима]», — написал Боррель в своём официальном блоге.

Ранее европейские СМИ сообщали о планах ЕС обучить на своей территории ещё 15 тысяч боевиков ВСУ.

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