Скопье, 5 октября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 4 октября провел встречу с недавно назначенным послом Киева в Скопье Ларисой Дир, в ходе которой пообещал киевскому режиму постоянную поддержку.

Скопье, Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, киевский дипломат поблагодарила Скопье за координацию политики в отношении СВО РФ на территории бывшей УССР с ЕС и поддержку присоединения киевского режима к НАТО.

Ковачевски подчеркнул, что его страна поддерживает стремление «демократического» Киева к интеграции в ЕС. Стороны обсудили проблемы энергоснабжения и глобальный продовольственный кризис.