Тбилиси, , 01:15 — REGNUM Правоохранительными органами Грузии за хищения средств Тбилисского государственного университета были арестованы два человека, сообщает 5 октября pog. gov. ge.

Под арестом Oregon Department of Transportation

Была задержана бухгалтер университета и лицо, находившееся в преступной связи с ней. Прокуратура начала расследование по делу на основании обращения службы государственного контроля и внутреннего аудита университета. Согласно доказательствам, полученным по делу, было установлено, что бывший бухгалтер, используя свой служебное положение, присвоила сумму в размере 165 000 лари ($59 000) со счёта университета и перевела деньги на банковские счета связанных с ней лиц.

Расследование также показало, что лицо, находящееся в преступной связи с обвиняемой, ввело тбилисский «TBC Bank» в заблуждение, будто бы оно работало на различных должностях в университете, в результате чего оно незаконно получило кредит в размере 105 000 лари ($37 000).

Задержанным предъявлены обвинения по статьям о незаконном присвоении крупной суммы денег с использованием служебного положения, содействии в незаконном присвоении и незаконном получении кредита, что предусматривает от 7 до 11 лет лишения свободы.

Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения.