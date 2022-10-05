Белград, 6 октября, 2022, 01:12 — ИА Регнум. На выборах президента Республики Сербской 2 октября, несомненно, победил кандидат от Союза независимых социал-демократов Милорад Додик, так как его отрыв от конкурента — представителя Партии демократического прогресса Елены Тривич — составляет примерно 5%, и эти данные подтвердил ЦИК Боснии и Герцеговины. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Pereslavtsev Карта Республики Сербской

Напомним, что в соответствии с предварительными данными подсчета голосов, опубликованными ЦИК Боснии и Герцеговины, на выборах президента Республики Сербской лидирует Милорад Додик, который получил 48,3% голосов. Елена Тривич получила примерно 43,36% голосов. Тем не менее Тривич отказалась признать результаты выборов и заявила о готовности оппозиции призвать граждан Республики Сербской выйти на акции протеста.

«Интересен тот факт, что с победой на выборах Додика все еще не поздравил президент Сербии Александр Вучич. Даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Додика. Значит, слухи о том, что Вучич на выборах в Республике Сербской поддержал оппозицию, которые появились в региональной прессе, не такие уж и необоснованные. Это был бы не первый раз, когда президент Вучич бросает своих партнеров на произвол судьбы в тот момент, когда им больше всего нужна его политическая поддержка», — рассказал Мирович.

По словам сербского юриста, не исключено, что Вучич сделал это по диктату Запада, который давно планирует «избавиться» от Милорада Додика, всеми имеющимися средствами борющегося против централизации БиГ.

«Не исключено, что Вучич обещал послу США в Сербии Кристоферу Хиллу и непризнанному ООН верховному представителю в БиГ Кристиану Шмидту, что он перестанет поддерживать Додика. Вучич выполнит всё, что от него требуют США и другие западные страны, лишь бы остаться у власти. Он уже сделал это в Косово и Метохии, в Черногории, теперь в Республике Сербской. Следующим шагом, по всей видимости, будет введение санкций против России», — заявил Деян Мирович.