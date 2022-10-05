Манчестер, Великобритания, , 22:59 — REGNUM «Манчестер Сити» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 встретится с датским «Копенгагеном». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Эмерик Ляпорт, Серхио Гомес, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш, Бернарду Силва, Рияд Марез, Хулиан Альварес, Эрлинг Холанд.

«Копенгаген»: Камил Грабара, Кевин Дикс, Денис Вавро, Давид Хочолава, Виктор Бернт Кристансен, Виктор Классон, Лукас Лерагер, Марко Стаменич, Исак-Бергманн Йоханнессон, Мохаммед Дарами, Мамуду Карамоко.

На матч назначена литовская бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом. Ассистенты главного судьи — Александрас Радиусас и Довидас Сузиеделис.