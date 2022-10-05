Канберра, 5 октября, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Amazon, одна из самых влиятельных компаний мира, принадлежащая одному из самых богатых людей планеты, собирается увеличить размер своего присутствия в Австралии. Об этом 5 октября сообщил телеканал Nine News.

Mike Mozart Amazon

Большой новый сортировочный центр Amazon в Мельбурне почти готов, и теперь в компании утверждают, что она сократит время доставки своим клиентам, а объект будет открыт как раз к праздничному сезону.

Гигантское здание площадью 5600 квадратных метров, размером примерно с Мельбурн Крикет Граунд, является первым специализированным сортировочным центром американской компании в Австралии.

Компания, основанная миллиардером Джеффом Безосом, оценивается более чем в триллион долларов и готовится доминировать на растущем рынке онлайн-покупок в Австралии. В прошлом году более 80% австралийцев совершали покупки в интернете, потратив рекордные 62,3 миллиарда долларов.