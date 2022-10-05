Дамаск, , 23:03 — REGNUM Боевики, действующие при поддержке США, активизируются в Сирии, сообщил 5 октября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Войска США в восточной Сирии Twitter@cmoc_sdf

По его мнению, это свидетельство неспособности военных США контролировать оккупированную ими зону.

«Обращаем особое внимание на то, что опекаемые США незаконные вооруженные формирования наращивают свою активность. С 1 августа 2022 года зафиксировано уже восемь обстрелов позиций правительственных сил. Это свидетельствует о неспособности американского командования контролировать обстановку в оккупированной вооруженными силами США зоне», — рассказал он.

«4 октября в 18:30 мск группа перемещавшихся на пикапе террористов предприняла попытку прорыва с территории зоны, обстреляв при этом опорный пункт Сирийской Арабской Армии из крупнокалиберного пулемета. Огневым воздействием сирийских правительственных подразделений попытка прорыва была пресечена, нападавшие скрылись на оккупированной США территории. В результате боестолкновения один сирийский военнослужащий получил ранение», — добавил Егоров.

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