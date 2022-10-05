Канберра, 5 октября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Современному человеку тяжело представить жизнь без Google, но поисковая система была запущена в Австралии всего 20 лет назад, и именно сегодня, 5 октября, отмечается знаменательная дата, передает телеканал Nine News.

Terpic.ru Google

Компания Google Australia начиналась с одного сотрудника, который работал в гостиной в 2002 году, когда самой популярной поисковой системой в Австралии был продукт Yahoo!. В настоящее время в Google Australia работает более 2000 местных сотрудников, а годовой экономический доход Австралии составляет около 67 миллиардов долларов.

Чтобы отметить 20-летний юбилей с пользой для клиентов, Google решила поделиться самыми популярными поисковыми запросами пользователей. По данным Google, поисковые запросы «сделай сам» (DIY) были популярны в Австралии, и многие люди узнавали, как сделать жалюзи, маски для лица, приглашения на свадьбу и рождественские украшения.

В топе поиска был запрос «как научиться рисовать».