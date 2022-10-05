Лиссабон, 5 октября, 2022, 22:49 — ИА Регнум. 5 октября в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж» «Бенфика» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем. Ассистенты главного судьи — Антонио Барберо Севиль и Анхель Невадо Родригес. Резервный арбитр — Хуан Мартинес Мунуэра.

Стартовые составы команд:

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Александер Ба, Алехандро Гримальдо, Антониу Силву, Николас Отаменди, Энцо Фернандес, Жоау Мариу, Рафа Силва, Давид Нерес, Флорентину Луиш, Гонсалу Рамуш.

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Серхио Рамос, Маркиньос, Данилу Перейра, Нуну Мендеш, Марко Верратти, Витинья, Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе.