Лондон, , 22:45 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» в матче третьего тура группы E Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 примет итальянский «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Тиагу Силва, Бен Чилуэлл, Калиду Кулибали, Рис Джеймс, Уэсли Фофана, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик, Мейсон Маунт, Рахим Стерлинг, Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Милан»: Чиприан Тэтэрушану, Фоде Балло-Туре, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Сержиньо Дест, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Раде Крунич, Рафаэл Леау, Шарль де Кетеларе, Оливье Жиру.

Матч обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты главного судьи — Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Пол ван Букел.