Милан, Италия, , 22:39 — REGNUM Муниципальные власти Италии ждут от правительства финансовой помощи в объеме не менее 1 млрд евро, заявил 5 октября мэр Новары Алессандро Канелли.

Без света

В противном случае из-за резкого роста цен на энергоносители и невозможности справиться с этой проблемой без помощи Рима местные власти начнут «останавливать трамваи, держать части города в темноте и нормировать отопление», добавил он.

Собственных средств на оплату счетов не хватает даже финансовой столице Италии — Милану, рассказал мэр города Джузеппе Сала.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.