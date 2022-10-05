Москва, 5 октября, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей поэтического вечера ZOV, посвященного спецоперации на территории бывшей УССР.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция России

Текст телеграммы главы государства опубликован 5 октября на сайте Кремля.

Президент отметил, что на вечер ZOV собрались деятели искусства и культуры, не оставшиеся равнодушными к событиям в Донбассе, к борьбе против нацизма, к ратному труду луганских и донецких ополченцев, а также российских солдат и офицеров.

«Особой страницей ратной летописи Отечества, имеющей огромный нравственный смысл, является борьба с неонацизмом, защита жителей [восточной части б. УССР], которых приговорили к уничтожению лишь за то, что они хотят говорить на родном языке, развивать свою культуру и традиции, беречь духовные ценности. Настоящими героями нашего времени, не допустившими откровенный геноцид, стали донецкие и луганские ополченцы, добровольцы и военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации», — отметил Владимир Путин.

Президент России поблагодарил всех участников за их неравнодушие и пожелал им всего наилучшего.

Напомним, вечером 5 октября в Москве проходит поэтический вечер ZOV. На вечере будет представлен сборник стихов «Поэzия русского лета».

Свои произведения, посвящённые подвигу наших современников, исполнили Александр Ф. Скляр, певица Юта, поэты Анна Ревякина и Анна Долгарева, Игорь Караулов и многие другие творческие люди.

Кроме того, на вечере выступили Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД России Мария Захарова.