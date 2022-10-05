Флоренция, Италия, , 22:27 — REGNUM Инфляция в Италии к концу 2022 года вырастет до 9,2%, с такой оценкой выступили 5 октября в отделении национального профсоюза Cgil в Тоскане (Флоренция).

Евро

В первую очередь инфляция бьет по жителям со средними и низкими доходами, средняя покупательная способность по итогам года снизится на 1870 евро, подсчитали эксперты.

По итогам 2021 года инфляция в Италии составила 1,9%, тогда этот показатель являлся рекордно высоким за девять лет.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.