Лондон, 5 октября 2022, 22:28 — REGNUM Без России лучше обойтись в международном расследовании диверсий на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», заявил 5 октября британский министр обороны Бен Уоллес в интервью Daily Telegraph.
Он выразил мнение, что «лучше держать лису подальше от курятника». Однако нельзя помешать России самой расследовать случившееся, признаёт Уоллес. По мнению британского чиновника, «важно быть начеку» из-за России.
От имени НАТО он заявил, что если только окажется, что повреждение СП и СП-2 — результат диверсии «враждебного государства», «НАТО придётся подумать, как реагировать».
Ранее российское руководство предложило поставлять газ европейцам по неповреждённой в ходе диверсии магистрали СП-2. Однако для этого требуется, чтобы ЕС согласовал все формальности.
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