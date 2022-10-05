Лондон, 5 октября, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Без России лучше обойтись в международном расследовании диверсий на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», заявил 5 октября британский министр обороны Бен Уоллес в интервью Daily Telegraph.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

Он выразил мнение, что «лучше держать лису подальше от курятника». Однако нельзя помешать России самой расследовать случившееся, признаёт Уоллес. По мнению британского чиновника, «важно быть начеку» из-за России.

От имени НАТО он заявил, что если только окажется, что повреждение СП и СП-2 — результат диверсии «враждебного государства», «НАТО придётся подумать, как реагировать».

Ранее российское руководство предложило поставлять газ европейцам по неповреждённой в ходе диверсии магистрали СП-2. Однако для этого требуется, чтобы ЕС согласовал все формальности.