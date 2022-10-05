Москва, 5 октября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Владимир Зеленский целенаправленно проводит политику истребления своего народа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Зеленский пришёл к власти, чтобы провести геноцид своего народа — жителей Донбасса, Херсонщины, Запорожья, а также территории бывш. УССР. С момента своего избрания он выступает основным источником уничтожения людей на территории бывш. УССР. Сегодня мы видим апогей его работы», — отметил собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что экс-депутат так называемого законодательного органа террористического киевского режима Илья Кива подчеркнул, что отказом от переговоров с Москвой Владимир Зеленский фактически подписал смертный приговор своему народу. По мнению Кивы, такое решение не принесёт Киеву ничего, кроме больших потерь.

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