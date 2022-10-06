Белград, , 00:52 — REGNUM Строительство газового интерконнектора Сербия-Болгария является приоритетом для правительства Сербии. Об этом заявила министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович 5 октября во время встречи с представителями Европейского инвестиционного банка.

Зорана Михайлович Mre. gov. rs

«Налаживание газовой сети с другими государствами для нас является приоритетом. Не только с Болгарией, но и с Северной Македонией, Албанией, Хорватией, Румынией. Мы хотели бы иметь различных поставщиков газа в будущем, так как это единственный способ обеспечить себе надежность, стабильность и безопасность», — процитировало агентство FoNet слова Михайлович.

Сербский министр подчеркнула, что Белград дорожит сотрудничеством с Европейским инвестиционным банком, так как с 2001 года этот банк выделил 4,9 млрд евро для реализации проектов в Сербии.

Напомним, что Зорана Михайлович ранее неоднократно заявляла о том, что Сербия должна избавиться от зависимости от поставок российского газа.