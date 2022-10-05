Рим, , 22:21 — REGNUM Самыми популярными политиками в социальных сетях Италии являются лидеры правых партий Джорджа Мелони и Маттео Сальвини, таковы опубликованные 5 октября результаты исследования Telpress.

Охват аудитории сообщений с цитатами Мелони оценивается в 185 миллионов просмотров, Сальвини — 65 миллионов.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.