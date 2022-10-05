Рим, , 22:14 — REGNUM После продолжительного периода незначительного снижения цен на бензин и дизель в Италии их стоимость вновь начала расти, передают национальные СМИ 5 октября.

АЗС

Средняя стоимость литра бензина составляет 1,64 евро на заправках с самообслуживанием, 1,79 евро на сервисных АЗС. Аналогичные показатели в отношении дизеля — 1,74 и 1,89 евро за литр.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.